Раскрыта должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района

Mash: брат Омаровых был руководителем детско-юношеского футбола в Дагестане

Брат ликвидированных после нападения террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад был руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность раскрыл Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что пять дней назад Мурад Омаров встречался с главой Дагестана Сергеем Меликовым, а также с бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым и президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась по случаю выхода «Динамо Махачкала» в Премьер-лигу.

Канал уточняет, что с 2019 года Омаров открыл свою детскую спортивную школу. Он также организовывал лекции совместно с Бердыевым в городах и селах республики для повышения уровня квалификации детских тренеров.

Ранее отца братьев Омаровых, главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, задержали и доставили на допрос. «Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», — отмечал источник ТАСС в правоохранительных органах.

До этого Baza заявила, что в нападении на Махачкалу участвовали два его сына. По предварительным данным, именно Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.