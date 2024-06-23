Опознан третий ликвидированный в Дагестане боевик

Ликвидированные в Дагестане боевики опознаны как сыновья и племянник Омарова

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков были опознаны. Все они являются родственниками главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

«Предварительно, уничтожено четверо боевиков. Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Позже стало известно, что сыновья Омарова — Осман и Адиль — были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.