Стало известно о возможной вербовке террористами сыновей главы района в Дагестане

Brief: сыновей главы Сергокалинского района могли вербовать через родственников

Близкий знакомый главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова рассказал, что сыновей чиновника, участвовавших в нападении на Махачкалу, могли завербовать через близких родственников, сообщает Telegram-канал Brief.

«Магомед никогда капли спиртного не пил, спортсмен. Знаю двух их старших сыновей — хорошие ребята, один — руководитель МФЦ в Махачкале. Нападавшие же — младшие братья. Они могли попасть под влияние завербованных родных», — заявил собеседник.

Он добавил, что в Дагестане по-прежнему есть проблема со спящими ячейками ваххабитов и большим влиянием радикальных проповедников на молодежь.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Позже стало известно, что сыновья Омарова — Осман и Адиль — были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.