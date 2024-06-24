В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца MMA

Mash: одним из убитых боевиков в Дербенте мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров

Одним из боевиков, которого ликвидировали силовики в Дагестане, может быть боец ММА Гаджимурад Кагиров. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Кагиров мог быть одним из боевиков, ликвидированных в Дербенте. Отмечается, что спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Кагиров также является мастером спорта по вольной борьбе. В 2021 году он представлял клуб Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что нейтрализовано пять террористов: трое в Махачкале и двое в Дербенте.

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. В республике действует режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербент