Раскрыты подробности о банде боевиков в Дагестане

РВНП: уничтожены 6 боевиков, их главарем был сын главы района Дагестана Омарова

На данный момент уничтожены шесть боевиков, причастных к атакам в Дагестане. Об этом передает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник.

В публикации РВНП уточняется, что все ликвидированные боевики являлись уроженцами Сергокалы. Согласно предварительным сведениям, главарем банды являлся сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Ранее отца братьев Омаровых задержали и доставили на допрос. «Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», — отмечал источник ТАСС в правоохранительных органах.

До этого Baza написала, что в нападении на Махачкалу участвовали два его сына. По предварительным данным, именно Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.