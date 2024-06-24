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06:57, 24 июня 2024Россия

Дочь убитого в Дербенте священника раскрыла подробности нападения боевиков

Дочь убитого в Дербенте священника: боевики подожгли икону и открыли огонь

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Два террориста напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Как рассказала Ольга Лобова, дочь священника Николая Котельникова, который не выжил в результате теракта, злоумышленники забежали внутрь, подожгли центральную икону и начали вести хаотичный огонь. Слова женщины приводят «Известия».

«Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника (...). Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — рассказала женщина. По ее словам, боевики выстрелили священнику в лоб. Мужчине было 66 лет.

Боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье, 23 июня. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, боевики ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля. Тогда же в Дербенте боевики подожгли местную синагогу.

Примерно в то же время боевики атаковали и Махачкалу, где террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан. На фоне терактов в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с понедельника, 24 июня, по среду, 26 июня. Он также пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов, подчеркнув, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями.

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