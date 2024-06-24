Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

Убитого террористами священника Николая Котельникова застрелили на глазах у жены

Убитый боевиками в Дербенте во время нападения на храм Покрова Пресвятой Богородицы православный священник отец Николай Котельников погиб, когда попытался преградить террористам путь в церковь. Он вышел к ним навстречу и был застрелен на глазах жены. Протоирей прослужил у алтаря более 40 лет, стал прототипом одного из героев знаменитого местного памятника, а его зять (тоже священник) пережил атаку боевиков в Чечне. «Лента.ру» собрала все, что известно о священнике.

Как погиб Николай Котельников

Как рассказала журналистам Ольга Лобова, дочь Николая Котельникова, террористы проникли внутрь храма, подожгли главную икону и начали вести хаотичный огонь.

«Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника (...). Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине» Ольга Лобова дочь Николая Котельникова

По ее словам, боевики выстрелили священнику в лоб. Ранее сообщалось о том, что террористы перерезали ему горло, однако, эта информация не подтвердилась.

Отец Николай был прототипом православного священника памятника Братству трех религий

Николай Котельников был известен в Дербенте — он стал прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города. Памятник представляет собой фигуры представителей трех религий (раввин и мулла также имеют реальных прототипов). Известно, что в Дербенте помимо дагестанцев и русских живет много горских евреев. Во время атаки на Дагестан террористы напали не только на православный храм, но и подожгли синагоги.

Николай Котельников служил священником более 40 лет. Прихожане очень ценили его, называли добрым и отзывчивым. Священник преподавал в воскресной школе. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков. При этом дочери протоирея тоже вышли замуж за православных священнослужителей.

Также в заслуги Котельникова ставят то, что с 2005-го каждый год в Дербент начали привозить благодатный огонь, имеющий для верующих большое значение.

Фото: РИА Новости

Зять Котельникова пережил атаку на церковь в Грозном, в которой служил

Семья отца Николая Котельникова не в первый раз сталкивается с атаками исламистов. Его зять, отец Сергий Абасов пережил в 2018 году нападение на храм в Грозном.

«Это была обычная субботняя служба перед воскресеньем. Служба шла, когда я вышел на середину храма, через минут 10 услышали выстрелы. Мы все поняли, что они [боевики] сейчас подойдут к главной двери. Я дал команду закрыть [дверь] тем, кто стоял возле двери. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери» Сергий Абасов об атаке на церковь в Грозном в 2018 году

По его словам, был ранен врач, который также стоял возле двери и помогал ее удерживать. Также нападавшие открыли огонь по супруге священника, которой удалось спрятаться в подвале, «что ее спасло».

23 июня 2024 года Абасов был в Дербенте во время нападения террористов и смог выжить.

«Сегодня отец Сергий был рядом с тестем [в Дербенте] — они с матушкой чудом не погибли», — рассказал директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Фото: Obtained by Reuters

Боевики атаковали и Махачкалу в православный праздник

Террористы атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье. В этот момент в нем шла служба в честь праздника Святой Троицы, которую посетили около 40 прихожан. По словам очевидцев, террористы ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем убили 66-летнего настоятеля.

Примерно в то же время боевики атаковали и Махачкалу, где обстреляли пост ДПС, устроив бой с полицией. Неподалеку от этого места в православном храме забаррикадировались 19 прихожан. На фоне терактов в Дагестане ввели режим контртеррористической операции.

По последним данным, в регионе в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков, жертвами терактов стали около 20 человек — более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур, который продлится с 24 июня по 26 июня. Он пообещал, что оперативные мероприятия в республике продолжатся до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов, подчеркнув, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями.