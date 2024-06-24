Убитый в Дербенте православный священник пытался закрыть боевикам вход в церковь

Убитый в Дербенте священник отец Николай пытался не пустить боевиков в церковь

Убитый во время стрельбы в церкви Дербента православный священник отец Николай пытался не пустить боевиков в церковь, выйдя к ним навстречу. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщают «Известия».

Отмечается, что протоирей прослужил в этом храме 40 лет. Ранее он стал прототипом священника на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре Дербента.

Боевики с оружием напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте вечером в воскресенье, 23 июня. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. По словам очевидцев, боевики ворвались внутрь, выстрелили в охранника Михаила, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля.

Примерно в то же время боевики атаковали и Махачкалу. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО). Глава российского региона Сергей Меликов объявил трехдневный траур, который продлится с понедельника, 24 июня, по среду, 26 июня.