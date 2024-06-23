В Дербенте зарезали настоятеля православного храма

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: настоятелю храма в Дербенте перерезали горло

Настоятеля православного храма в Дербенте отца Николая убили, перерезав ему горло. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По данным Хадулаева, священнослужителю было 66 лет, он был тяжело болен. Кроме того, глава ОНК рассказал, что охранника по имени Михаила, работавшего в церкви Махачкалы, расстреляли. Мужчина был вооружен лишь газовым пистолетом.

«Священники закрылись в церкви, ждут помощи», — уточнил Хадулаев.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Жертвами стали два человека, один из них — сотрудник полиции, второй — гражданское лицо из синагоги.