Один из дагестанских террористов был бойцом ММА и представлял клуб Хабиба Нурмагомедова. Что о нем известно?

Mash: среди убитых боевиков в Дербенте мог быть боец MMA Кагиров

Одним из ликвидированных в Дагестане боевиков мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. Такими данными поделился Telegram-канал Mash.

Неназванные дагестанские паблики опубликовали фото ликвидированного в Дагестане боевика, в сети его опознали как Гаджимурада Кагирова. В 2021 году во время турнира он представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, за все время провел два поединка — оба закончил победой. Информация пока не получила официального подтверждения.

Mash также пишет, что Кагиров — двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева, в перерывах между тренировками он работал у дяди водителем-охранником. В 2018 году Мусаева приговорили к четырем годам колонии за махинации с земельными участками.

Кадр: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Среди ликвидированных в Махачкале были сыновья чиновника

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что было ликвидировано шестеро бандитов. Национальный антитеррористический комитет позднее сообщил о ликвидации пяти боевиков, все они были уроженцами Сергокалинского района. Двое террористов ликвидированы в Дербенте, трое в Махачкале. СК установил их личности. Следователи ведут уголовное дело о нападениях в Дагестане по трем статьям, в том числе о терроризме и хищении оружия.

Среди ликвидированных в Махачкале боевиков — Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Почти сразу после появления этих сообщений Омаров подал в отставку. Известно, что Осман Омаров занимался строительным бизнесом в Махачкале, владел кафе «Лимонад» в Избербаше и имел связи с Турцией.

Брат террористов Мурад — руководитель детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан. Несколько дней назад Мурад Омаров встречался с главой республики Сергеем Меликовым вместе с бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым и президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. С 2019 года у Мурада своя детская спортшкола

Третий участник нападения боевиков на Махачкалу — 32-летний Абдусамад Амадзиев, племянник Омарова.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Отец террористов из Дагестана знал о радикальных взглядах сыновей

Как пишет Baza, Магомед Омаров заявил на допросе, что знал, что некоторые его сыновья, а также племянник исповедуют ислам радикального толка (ваххабизм). Самым радикальным из них был Осман. По его словам, остальные братья и родственники их не поддерживали. При этом последние годы Омаров якобы не общался с сыновьями. Во время допроса чиновник заверил следователей, что сам не причисляет себя к этому движению.

Уточняется, что всего у Омарова восемь сыновей.

Боевики планировали теракты около месяца

По данным Shot, террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали это около месяца — с середины мая. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек.

Также, по имеющейся информации, первой и конкретной целью боевиков был настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников — его фотография была закреплена в их чате.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Их целями стали два православных храма, синагога и пост ДПС. По информации «112», число жертв случившегося увеличилось до 20, среди них 17 правоохранителей.