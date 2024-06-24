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10:52, 24 июня 2024Россия

Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

Глава Дагестана Меликов заявил более чем о 15 погибших в теракте полицейских

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал руководитель региона.

По информации источника Telegram-канала «112», число погибших увеличилось до 20 человек, среди которых 17 правоохранителей. Также по их данным, пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

В числе погибших оказался глава отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Во время перестрелки в Дербенте он получил тяжелое ранение, медики не смогли ему помочь.

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Меликов сообщил о ликвидации боевиков

Меликов отметил, что в ходе оперативных мероприятий удалось ликвидировать шесть боевиков, активная фаза завершена. До этого в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК) отчитывались о пяти нейтрализованных боевиках: троих ликвидировали в Махачкале, а двоих — в Дербенте.

Двое из них погибли при нападении на Махачкалу. По предварительным данным, это сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сообщается, что либо Осман, либо Адиль могли быть главарем банды. Также появилась информация об участии в теракте и племянника Омарова.

Еще убитыми оказались 32-летний Абдусамаде Амадзиев и боец MMA Гаджимурад Кагиров. Отмечается, что последний — спортсмен — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Фото: РИА Новости

Боевики напали на церковь и синагогу вечером 23 июня

«По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов (совпадает с московским временем) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь», — заявила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Еще одно нападение произошло в Махачкале. Неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

В результате в республике ввели план «Перехват». Был создан оперативный штаб. Меликов призывал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, на которую рассчитывают пострадавшие.

Ранее в Дербенте зарезали настоятеля православного храма. Известно, что 66-летнему священнослужителю, который был тяжело болен, перерезали горло. Кроме того, еще одной жертвой среди гражданских стал работавший в церкви охранник Михаил, который был вооружен лишь газовым пистолетом. Мужчину расстреляли.

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      Александра Д Борисова
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