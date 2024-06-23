В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»

В Дагестане ввели план «Перехват». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, личности нападавших сейчас устанавливаются. Создан оперативный штаб, добавил Меликов. Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, именно на это рассчитывали нападавшие.
По предварительной информации, в Дербенте пять человек обстреляли православный храм. Преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.
Ранее в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.