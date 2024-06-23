Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 23 июня 2024Силовые структуры

В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»

Глава Дагестана Меликов сообщил о вводе плана «Перехват»

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Дагестане ввели план «Перехват». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, личности нападавших сейчас устанавливаются. Создан оперативный штаб, добавил Меликов. Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, именно на это рассчитывали нападавшие.

По предварительной информации, в Дербенте пять человек обстреляли православный храм. Преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Ранее в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели пяти полицейских при нападениях на Дербент и Махачкалу

      Двоих напавших на силовиков в Дагестане ликвидировали

      Раскрыто число пострадавших после нападений на церковь и синагогу в Дербенте

      Захватившие полицейскую машину в Махачкале террористы попали на видео

      В МВД заявили о боестолкновении на улице в Махачкале

      Водитель автобуса помог почти 300 людям после атаки ВСУ на Севастополь

      В Дербенте зарезали настоятеля православного храма

      На синагоге в Дербенте заметили надписи с отсылкой к Корану

      В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»

      Около синагоги в Дербенте обнаружили убитого выстрелом в голову мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше