В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»

Глава Дагестана Меликов сообщил о вводе плана «Перехват»

В Дагестане ввели план «Перехват». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, личности нападавших сейчас устанавливаются. Создан оперативный штаб, добавил Меликов. Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, именно на это рассчитывали нападавшие.

По предварительной информации, в Дербенте пять человек обстреляли православный храм. Преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Ранее в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.