В Дагестане завершилась контртеррористическая операция. Напавшие на храмы и синагоги боевики ликвидированы

Террористы напали на храмы и синагогу в Дагестане, пять боевиков ликвидированы

Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Нападавшие расправились с настоятелем церкви отцом Николаем, также возле синагоги был найден погибший мужчина.

Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских.

Информация о погибших в результате теракта уточняется. Муфтият Дагестана заявил, что жертвами стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов.

Аналогичную информацию о числе погибших правоохранителей подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. При этом Telegram-канал «Раньше всех» пишет об 11 погибших силовиках.

Глава Дагестана Сергей Меликов после заседания оперативного штаба сообщил, что в отражения атаки боевиков погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько гражданских лиц.

После атак в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений.

Ликвидированы по меньшей мере пять боевиков

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что нейтрализовано пять террористов.

В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов НАК

НАК также сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Источник РИА Новости до этого сообщал о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте. Аналогичную информацию подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

Кадр: Telegram-канал Mash

Telegram-канал «Раньше всех» утверждает, что все ликвидированные боевики являлись уроженцами Сергокалы. Согласно предварительным сведениям, главарем банды являлся сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

По данным Baza, в нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль.

Отца братьев Омаровых Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья источник в правоохранительных органах

По предварительным данным, Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями. Третий ликвидированный террорист, предположительно, приходился племянником главе Сергокалинского района.

В Дербенте ликвидировали двоих боевиков, погиб полицейский, убит настоятель храма и мужчина возле синагоги

Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером в воскресенье, 23 июня. Пять боевиков зашли внутрь, выстрелили в охранника, затем перерезали горло настоятелю — отцу Николаю. Церковь и синагога уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской написали напавшие.

Кадр: Telegram-канал Mash

Около горящей синагоги обнаружили убитого выстрелом в голову мужчину. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.

Боевики с автоматами в Дербенте вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Позднее двоих из нападавших ликвидировали.

Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение МВД Дагестана

Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте была завершена, заявил Национальный антитеррористический комитет.

НАК сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

В Махачкале силовики спасли укрывшихся в церкви прихожан, в больницу доставили 16 раненых

Вечером 23 июня в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Также преступники атаковали православную церковь, охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Прихожане и священнослужители укрылись внутри, уточнялось, что в здание боевики не вошли, распространившаяся в ряде СМИ информация о 40 заложниках оказалась фейком.

Кадр: Telegram-канал Mash

Спустя некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, среди гражданских никто не пострадал.

Еврейские религиозные организации заявили об атаке на синагогу в Махачкале после того, как аналогичное нападение произошло в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин отметил, что в Махачкале подожгли синагогу, позднее пожар потушили.

После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». Минимум двух подозреваемых задержали на пляже в городе.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе.

Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь Юсуп Умавов мэр Махачкалы

В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц, сообщили в МВД.

