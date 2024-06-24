Вечером 23 июня вооруженные террористы атаковали города в Дагестане Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Нападавшие расправились с настоятелем церкви отцом Николаем, также возле синагоги был найден погибший мужчина.
Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских.
Информация о погибших в результате теракта уточняется. Муфтият Дагестана заявил, что жертвами стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов.
Аналогичную информацию о числе погибших правоохранителей подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. При этом Telegram-канал «Раньше всех» пишет об 11 погибших силовиках.
Глава Дагестана Сергей Меликов после заседания оперативного штаба сообщил, что в отражения атаки боевиков погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов, а также несколько гражданских лиц.
После атак в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений.
Ликвидированы по меньшей мере пять боевиков
Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что нейтрализовано пять террористов.
В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов
НАК также сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
Источник РИА Новости до этого сообщал о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте. Аналогичную информацию подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.
Telegram-канал «Раньше всех» утверждает, что все ликвидированные боевики являлись уроженцами Сергокалы. Согласно предварительным сведениям, главарем банды являлся сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
По данным Baza, в нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль.
Отца братьев Омаровых Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья
По предварительным данным, Осман и Адиль Омаровы были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями. Третий ликвидированный террорист, предположительно, приходился племянником главе Сергокалинского района.
В Дербенте ликвидировали двоих боевиков, погиб полицейский, убит настоятель храма и мужчина возле синагоги
Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером в воскресенье, 23 июня. Пять боевиков зашли внутрь, выстрелили в охранника, затем перерезали горло настоятелю — отцу Николаю. Церковь и синагога уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской написали напавшие.
Около горящей синагоги обнаружили убитого выстрелом в голову мужчину. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.
Боевики с автоматами в Дербенте вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Позднее двоих из нападавших ликвидировали.
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев погиб от тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение
Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте была завершена, заявил Национальный антитеррористический комитет.
НАК сообщил, что силовики продолжают поиск пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
В Махачкале силовики спасли укрывшихся в церкви прихожан, в больницу доставили 16 раненых
Вечером 23 июня в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. Также преступники атаковали православную церковь, охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Прихожане и священнослужители укрылись внутри, уточнялось, что в здание боевики не вошли, распространившаяся в ряде СМИ информация о 40 заложниках оказалась фейком.
Спустя некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, среди гражданских никто не пострадал.
Еврейские религиозные организации заявили об атаке на синагогу в Махачкале после того, как аналогичное нападение произошло в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин отметил, что в Махачкале подожгли синагогу, позднее пожар потушили.
После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». Минимум двух подозреваемых задержали на пляже в городе.
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе.
Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь
В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц, сообщили в МВД.