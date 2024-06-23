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23:05, 23 июня 2024Россия

Синагогу в Махачкале атаковали после аналогичного нападения в Дербенте

Еврейские религиозные организации заявили об атаке на синангогу в Махачкале

Кадр: Telegram-канал Mash

Еврейские религиозные организации заявили об атаке на синагогу в Махачкале после того, как аналогичное нападение произошло в Дербенте. Об это сообщает РИА Новости.

Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин отметил, что в Махачкале подожгли синагогу, позднее пожар потушили.

Информацию также подтвердили в Российском еврейском конгрессе (РЕК). Там уточнили, что атака в Дербенте произошла около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и в Махачкале.

23 июня в Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. Сообщалось, что церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской написали напавшие.

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      Марина Совина
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