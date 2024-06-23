Церковь и синагога Дербента сгорели

МВД Дагестана: синагога и церковь в Дербенте сожжены

В Дербенте в результате нападения террористов уничтожены синагога и православный храм. Об этом сообщает МВД Дагестана.

Церковь и синагога сгорели.

В настоящее время в районе православного храма слышна стрельба, уточняет РЕН ТВ. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, в момент нападения террористов на церковь внутри были люди, передает «Интерфакс».

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