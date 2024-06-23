Данные о захвате 40 заложников в храме Махачкалы назвали фейком

Baza назвала фейком данные о захвате 40 заложников в храме Махачкалы

Данные о захвате 40 заложников в православном храме в Махачкале являются фейком, таковыми их назвал Telegram-канал Baza.

Аналогичную информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в церкви. Источник отметил, что снаружи идут бои, внутри в одном из помещений забаррикадировались служители храма и прихожане.

Агентство подчеркивает, что внутри церкви боевиков нет, вокруг работают силовики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Махачкале террористы взяли в заложники около 40 прихожан в православном храме. Рядом с храмом слышна перестрелка, очевидцы рассказали о вооруженных людях.

