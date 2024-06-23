В храме Махачкалы 40 прихожан взяты в заложники

В Махачкале террористы взяли в заложники около 40 прихожан в православном храме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Церковь находится в Кировском районе, ее двери закрыты. Рядом с храмом слышна перестрелка, очевидцы сообщают о вооруженных людях.
В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.
Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.