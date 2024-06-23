Около синагоги в Дербенте обнаружили убитого выстрелом в голову мужчину

Baza: около синагоги в Дербенте обнаружили труп мужчины с ранением головы

Около горящей синагоги в Дербенте обнаружили убитого выстрелом в голову мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.

Ранее были раскрыты детали нападения на церковь и синагогу в Дербенте.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и православный храм. Жертвами стали два человека, один из них — сотрудник полиции, второй — гражданское лицо из синагоги.

Уточнялось, что преступники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo. В регионе введен план «Перехват».