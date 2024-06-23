Мэр Махачкалы оценил работу силовиков по ликвидации боевиков

Мэр Махачкалы Умавов: силовики сработали оперативно, но не обошлось без потерь

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе. Видеообращение градоначальника опубликовано в его Telegram-канале.

«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», — заявил он, выразив соболезнования родным и близким погибших в ходе теракта.

Умавов заверил, что сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры для того, чтобы обезопасить граждан.

Ранее стало известно, что в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц.