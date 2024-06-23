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23:15, 23 июня 2024Силовые структуры

В больницы Махачкалы после теракта доставили 13 раненых полицейских и троих гражданских

МВД: 13 раненых полицейских и трое гражданских доставлены в РКБ Махачкалы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских», — заявила она. Представитель ведомства добавила, что информация о жертвах нападения уточняется.

Ранее в МВД Дагестана доложили о ликвидации четверых боевиков в Махачкале. Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, заявил муфтият Дагестана.

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      Марина Совина
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