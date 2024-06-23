В больницы Махачкалы после теракта доставили 13 раненых полицейских и троих гражданских

В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских», — заявила она. Представитель ведомства добавила, что информация о жертвах нападения уточняется.
Ранее в МВД Дагестана доложили о ликвидации четверых боевиков в Махачкале. Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, заявил муфтият Дагестана.