В больницы Махачкалы после теракта доставили 13 раненых полицейских и троих гражданских

МВД: 13 раненых полицейских и трое гражданских доставлены в РКБ Махачкалы

В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских», — заявила она. Представитель ведомства добавила, что информация о жертвах нападения уточняется.

Ранее в МВД Дагестана доложили о ликвидации четверых боевиков в Махачкале. Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, заявил муфтият Дагестана.

