Меликов заявил о шести ликвидированных боевиках в Дагестане

Меликов заявил, что в ходе КТО в Дагестане ликвидированы шесть боевиков

В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы шесть боевиков, об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Он уточнил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена.

Источник РИА Новости до этого сообщал о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте.

В свою очередь Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что нейтрализовано пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

