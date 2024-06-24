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02:33, 24 июня 2024Россия

Меликов заявил о шести ликвидированных боевиках в Дагестане

Меликов заявил, что в ходе КТО в Дагестане ликвидированы шесть боевиков
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы шесть боевиков, об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Он уточнил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена.

Источник РИА Новости до этого сообщал о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте.

В свою очередь Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что нейтрализовано пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

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