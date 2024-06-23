Укрывавшиеся в храме Махачкалы 19 человек спасены

Силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Дагестану.
Перестрелка рядом с церковью закончилась. Люди в безопасности.
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четверых боевиков. В нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль.
Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает муфтият Дагестана.