Укрывавшиеся в храме Махачкалы 19 человек спасены

МВД Дагестана: 19 человек, укрывавшихся в церкви Махачкалы, вывели

Силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Дагестану.

Перестрелка рядом с церковью закончилась. Люди в безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четверых боевиков. В нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль.

Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает муфтият Дагестана.