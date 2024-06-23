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21:52, 23 июня 2024Силовые структуры

Укрывавшиеся в храме Махачкалы 19 человек спасены

МВД Дагестана: 19 человек, укрывавшихся в церкви Махачкалы, вывели

Кадр: Telegram-канал Mash

Силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Дагестану.

Перестрелка рядом с церковью закончилась. Люди в безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четверых боевиков. В нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль.

Жертвами террористических атак стали девять человек, из них семеро являются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает муфтият Дагестана.

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      Любовь Ширижик
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