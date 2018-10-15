Бывшего мэра Махачкалы отправили в колонию

Советский районный суд Махачкалы в понедельник приговорил к четырем годам колонии отстраненного от должности мэра города Мусу Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участков. Об этом в понедельник, 15 октября, в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

«Суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Также решением суда Мусаеву запрещено три года занимать должности гражданской и муниципальной службы», — сказали в суде.

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25 января сообщалось, что Мусаеву, которого заподозрили в махинациях с землей, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Ему также «автоматически» продлили арест на два месяца.

19 января Следственный комитет России (СКР) возбудил против Мусаева уголовное дело. Установлено, что в марте 2016 года он незаконно подписал постановление о предоставлении компании «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале, который принадлежит муниципалитету. Недвижимость была отдана за 1,1 миллиона рублей — при кадастровой стоимости около 46 миллионов рублей. Владельцем компании, получившей участок, был отец заместителя Мусаева.

Кроме того, в ходе следствия были установлены еще несколько аналогичных эпизодов преступной деятельности мэра Махачкалы. При этом, по слова следователей, корыстной заинтересованности у него не выявлено: все документы он подписывал по просьбам друзей и родственников.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан», — отмечалось в сообщении СКР.

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