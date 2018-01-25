Обесценившему казенную землю в 72 раза мэру Махачкалы предъявили обвинение

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, которого заподозрили в махинациях с землей, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК). Об этом в четверг, 25 января, сообщает Интерфакс.

Ему также «автоматически» продлили арест на два месяца.

19 января Следственный комитет возбудил против Мусаева уголовное дело. Установлено, что в марте 2016 года он незаконно подписал постановление о предоставлении компании «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале, который принадлежит государству. Недвижимость была отдана за 1,1 миллиона рублей.

Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость участка составляет более 81 миллиона рублей. «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей», — отмечается в сообщении СКР.

Сам чиновник своей вины не признает.

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