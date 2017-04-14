В мэрию Махачкалы пришли с обысками

Силовики пришли с обысками в мэрию Махачкалы, сообщает в пятницу, 14 апреля, РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В городской администрации и в городском Управлении архитектуры проводятся следственные мероприятия. В здании находятся сотрудники правоохранительных органов в сопровождении бойцов спецназа», — сказал собеседник агентства.

В МВД Дагестана заявили, что в ведомство не поступала информация об обысках, в управлении Следственного комитета также сказали, что не имеют к ним отношения.

Как отмечает портал On Kavkaz, судя по обмундированию и вооружению, люди в масках могут быть сотрудниками спецназа ФСБ.

Причина мероприятий в СМИ не называлась.

На сайте горадминистрации позднее появилось сообщение, в котором указывается, что в мэрии были изъяты документы в рамках расследования дела о недавнем пожаре на рынке. Городские власти оказали силовикам «всевозможное содействие». «Все мероприятия были завершены в течение двух часов. На данный момент администрация Махачкалы работает в штатном режиме», — отмечается в заявлении.

Пожар на вещевом рынке, расположенном расположенном на улице Ирчи Казака, произошел, возник 31 марта, его площадь достигала 1200 квадратных метров. Три человека получили легкое отравление угарным газом. Следователи установили, что был совершен поджог. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.