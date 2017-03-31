В Махачкале загорелся вещевой рынок

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В Махачкале утром в пятницу, 31 марта, загорелся вещевой рынок. Как сообщает главное управление МЧС по Дагестану, площадь пожара составляет около 1200 квадратных метров.

Пострадавших нет. К тушению привлекли 65 человек и 17 единиц техники. По информации ТАСС, работа спасателей осложняется тем, что на улице Ирчи Казака, где расположен рынок, недостаточно гидрантов — приходится брать воду на соседней улице.

«В 11:30 мск пожар был локализован», — сказал агентству представитель МЧС.

На рынке в пятницу санитарный день, поэтому людей там почти не было.

