В Махачкале торговцы со сгоревшего рынка перекрыли проспект

Торговцы с вещевого рынка в Махачкале, где 31 марта произошел крупный пожар, перекрыли проспект Гамидова и устроили митинг на центральной площади города. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает издание «Кавказский узел».

Протестным акциям предшествовала встреча предпринимателей с руководством рынка и представителями администрации Махачкалы. «Представители власти пообещали людям в ближайшее время построить новый рынок и приостановить регистрацию торговцев в налоговой инспекции — ИП торговцев временно закроют, чтобы им налоги не начисляли», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечает издание, предприниматели выразили недоверие властям и потребовали задокументированных гарантий. Часть погорельцев пошла митинговать на центральную площадь Махачкалы. По оценке протестующих, около 700 из них перекрыли проспект Гамидова, а всего в акции принимают участие более двух тысяч человек.

Пожар на махачкалинском вещевом рынке, расположенном на улице Ирчи Казака, произошел утром 31 марта; его площадь составила около 1200 квадратных метров. К тушению привлекли 65 человек и 17 единиц техники. Поскольку на рынке был санитарный день, людей там почти не было и при пожаре никто не пострадал.