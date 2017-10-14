В Москве и Махачкале задержали планировавших теракты сторонников ИГ

ФСБ и МВД России вскрыли и пресекли деятельность сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщает в субботу «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четыре члена так называемой «спящей ячейки» этой организации. Все задержанные являются выходцами из Дагестана.

«Задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, о подготовке террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан, в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также о планах покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», — сказано в сообщении.

Также указывается, что в Махачкале были обнаружены два тайника, в которых находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

«По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — заключили в НАК.