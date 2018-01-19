Мэр Махачкалы в 72 раза занизил стоимость государственной земли

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Муса Мусаев
Муса Мусаев

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Махачкалы Мусы Мусаева по подозрению в махинациях с землей, которые причинили бюджету Дагестана ущерб в 80 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 января.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).

Следствием установлено, что в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении компании «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале, который принадлежит государству. Недвижимость была отдана за 1,1 миллиона рублей.

Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость участка составляет более 81 миллиона рублей. «Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей», — отмечается в сообщении СК.

В настоящее время по делу проводятся обыски и выемки документации.

Следственные действия проходят дома у чиновника и на работе, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана. «Следователи и сотрудники ФСБ изучают документы, связанные с выделением земельных участков», — добавил он. По его словам, мэр Махачкалы отменил совещание и поехал домой, в кабинетах заместителей главы города тоже работают следователи. Сам Мусаев рассказал ТАСС, что в настоящее время у него на работе идет совещание.

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