Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

Убийство в Дербенте отца Николая — это большая потеря для Махачкалинской епархии, заявил знакомый священника, религиовед Роман Силантьев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что священнослужителю ранее неоднократно угрожали.
«Я был знаком с отцом Николаем. Я, когда работал в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви, курировал Азербайджан и тесно взаимодействовал с покойным архиепископом Александром. Он часто брал меня в поездки, а ездил он на машине из Баку в Махачкалу и обязательно останавливался в Дербенте у отца Николая. Он нас на границе встречал и провожал всегда. Очень был хороший человек», — сообщил Силантьев.
По словам религиоведа, убитый отец Николай нес службу в достаточно тяжелом месте.
«Дербент — древний и красивый город, но с точки зрения ваххабитов — проблемы. Не надо забывать, что были расстреляны прихожане храма в Кизляре десять лет назад. Конечно, и отцу Николаю неоднократно угрожали», — добавил он.
Также Силантьев рассказал, что отец Николай тяжело болел.
Это большая потеря для церкви Махачкалинской епархии. Он был самый уважаемый священник Махачкалинской епархии. Вечная ему память
Убитый боевиками в Дербенте во время нападения на храм Покрова Пресвятой Богородицы православный священник отец Николай Котельников погиб, когда попытался преградить террористам путь в церковь. Он вышел к ним навстречу и был застрелен на глазах у жены. Протоирей прослужил у алтаря более 40 лет, стал прототипом одного из героев знаменитого местного памятника, а его зять (тоже священник) пережил атаку боевиков в Чечне.