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12:29, 24 июня 2024Россия

Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

Религиовед Силантьев: убитому в Дербенте отцу Николаю неоднократно угрожали

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Убийство в Дербенте отца Николая — это большая потеря для Махачкалинской епархии, заявил знакомый священника, религиовед Роман Силантьев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что священнослужителю ранее неоднократно угрожали.

«Я был знаком с отцом Николаем. Я, когда работал в отделе внешних церковных связей Русской православной церкви, курировал Азербайджан и тесно взаимодействовал с покойным архиепископом Александром. Он часто брал меня в поездки, а ездил он на машине из Баку в Махачкалу и обязательно останавливался в Дербенте у отца Николая. Он нас на границе встречал и провожал всегда. Очень был хороший человек», — сообщил Силантьев.

По словам религиоведа, убитый отец Николай нес службу в достаточно тяжелом месте.

«Дербент — древний и красивый город, но с точки зрения ваххабитов — проблемы. Не надо забывать, что были расстреляны прихожане храма в Кизляре десять лет назад. Конечно, и отцу Николаю неоднократно угрожали», — добавил он.

Также Силантьев рассказал, что отец Николай тяжело болел.

Это большая потеря для церкви Махачкалинской епархии. Он был самый уважаемый священник Махачкалинской епархии. Вечная ему память

Роман Силантьевзнакомый священника, религиовед
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Убитый боевиками в Дербенте во время нападения на храм Покрова Пресвятой Богородицы православный священник отец Николай Котельников погиб, когда попытался преградить террористам путь в церковь. Он вышел к ним навстречу и был застрелен на глазах у жены. Протоирей прослужил у алтаря более 40 лет, стал прототипом одного из героев знаменитого местного памятника, а его зять (тоже священник) пережил атаку боевиков в Чечне.

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      Алена Шевченко
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