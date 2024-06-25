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11:17, 25 июня 2024Россия

Односельчанин рассказал об устроивших теракт в Дагестане братьях

В Дагестане рассказали о страхе односельчан перед устроившими теракт братьями

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Односельчанин устроивших теракт в Дагестане боевиков рассказал о страхе местных жителей перед сыновьями главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Слова жителя села Сергокала приводит RT в Telegram.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС.

Собеседник телеканала описал братьев Омаровых как высокомерных и резких людей. По его словам, в месте, где появлялись дети чиновника, сразу становилось тихо.

В селе все знали о радикальных взглядах Омаровых, продолжил мужчина. Он утверждает, что Осман и Адиль ходили в недавно построенную мечеть, где проповедовали ислам ваххабитского толка. Прихожанин мечети рассказал журналистам, что там отказались принять назначенного имама, и учреждение фактически работало без него.

25 июня стало известно об увеличении числа жертв теракта в Дагестане. Сообщается о 23 и даже 25 жертвах. Большинство из них — сотрудники правоохранительных органов.

После атак на религиозные учреждения отец боевиков был снят с должности главы Сергокалинского района. На допросе чиновник признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям.

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      Алан Босиков
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