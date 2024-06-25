Число жертв терактов в Дагестане среди силовиков снова увеличилось

До 18 увеличилось число силовиков, погибших в результате терактов в Дагестане

До 18 увеличилось число сотрудников силовых структур, погибших в результате терактов в дагестанских Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает Baza.

Кроме силовиков, жертвами нападений боевиков стали пятеро гражданских.

Общее число жертв, по данным издания, составило 23 человека (по некоторым данным — 25). Также в ходе боестолкновений были ликвидированы пятеро террористов.

Ранее сообщалось, что еще одним силовиком, погибшим в результате терактов в Дагестане, стал 23-летний патрульный МВД по Дербенту Нариман Насрулаев. Мужчина находился в самом эпицентре событий и получил ранения в ногу, руку и важные внутренние органы. Полицейский поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.