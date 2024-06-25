Стало известно еще об одном погибшем силовике в результате терактов в Дагестане

В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 16 силовиков

Число сотрудников силовых структур, погибших в результате терактов в Дагестане, выросло до 16. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По данным канала, еще одной жертвой боевиков стал 23-летний патрульный МВД по Дербенту Нариман Насрулаев. Нариман находился в самом эпицентре событий — террористы ранили его в ногу и руку, а также зацепили важные внутренние органы. Мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии, но врачам не удалось его спасти.

До этого сообщалось, что число жертв терактов в Дербенте и Махачкале выросло до 25. Кроме того, в результате нападения боевиков в республике пострадал 51 человек, 13 из которых находятся в тяжелом состоянии и еще 2 — в крайне тяжелом.