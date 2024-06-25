Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 25 июня 2024Силовые структуры

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Число жертв терактов в Дагестане выросло до 25. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, в числе погибших оказались 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пятеро, чьи личности пока не установлены. Кроме того, в результате терактов в республике пострадал 51 человек. Известно, что 13 из них находятся в тяжелом состоянии, а двое раненых силовиков — в крайне тяжелом.

Ранее в МВД назвали имена павших в боях с террористами полицейских.

23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов — их личности установлены.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт план нападения боевиков в Дагестане. Террористы хотели расправиться с настоятелем храма в Дербенте

      Покинувшая Россию компания-золотодобытчик уйдет с Мосбиржи

      ХАМАС настояло на признании России гарантом прекращения огня в секторе Газа

      WBO сняла санкции с российских боксеров

      Опровергнуты данные о коллапсе цивилизации на острове Пасхи

      Юбку из новой коллекции бренда Кайли Дженнер высмеяли в сети фразой «старый подгузник»

      В российском регионе возбудили дела по факту махинаций при строительстве театра и детсада

      Названо число находящихся в стационарах пострадавших при теракте в Дербенте

      В Одессе появились фейковые сотрудники военкомата

      Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше