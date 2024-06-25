Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25

Число жертв терактов в Дагестане выросло до 25. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, в числе погибших оказались 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пятеро, чьи личности пока не установлены. Кроме того, в результате терактов в республике пострадал 51 человек. Известно, что 13 из них находятся в тяжелом состоянии, а двое раненых силовиков — в крайне тяжелом.

Ранее в МВД назвали имена павших в боях с террористами полицейских.

23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов — их личности установлены.