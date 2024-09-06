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12:57, 6 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

Мужчина открыл стрельбу в Красноярске из-за мешающих ему спать воробьев
Начало событий в новости Неизвестный открыл стрельбу около школы в российском городе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мужчина открыл стрельбу около школы № 66 в Красноярске из-за воробьев. Такую причину «Ленте.ру» раскрыли в правоохранительных органах.

По словам источника, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вооружился пневматическим оружием и расстреливал из окна квартиры воробьев, которые мешали ему спать утром. Соседи вызвали на место экстренные службы, уточняет Telegram-канал Mash.

О стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске стало известно днем в пятницу, 6 сентября. На месте происшествия, по словам очевидцев, наблюдалось скопление полиции.

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      Олеся Мицкевич
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