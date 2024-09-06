Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

Мужчина открыл стрельбу в Красноярске из-за мешающих ему спать воробьев

Неизвестный открыл стрельбу около школы в российском городе

Начало событий в новости Неизвестный открыл стрельбу около школы в российском городе

Мужчина открыл стрельбу около школы № 66 в Красноярске из-за воробьев. Такую причину «Ленте.ру» раскрыли в правоохранительных органах.

По словам источника, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вооружился пневматическим оружием и расстреливал из окна квартиры воробьев, которые мешали ему спать утром. Соседи вызвали на место экстренные службы, уточняет Telegram-канал Mash.

О стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске стало известно днем в пятницу, 6 сентября. На месте происшествия, по словам очевидцев, наблюдалось скопление полиции.

