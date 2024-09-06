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13:04, 6 сентября 2024Силовые структуры

Стрелявший рядом с российской школой забаррикадировался в квартире

Стрелявший у школы красноярец забаррикадировался в квартире, идут переговоры
Начало событий в новости Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

31-летний житель Красноярска, который открыл стрельбу рядом с местной школой, забаррикадировался в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка после того, как местные жители сообщили в дежурную часть о звуках выстрелов. Они прибыли к нему домой, но злоумышленник отказался их впустить. Есть предположения, что он сильно пьян.

В настоящее время росгвардейцы ведут с ним переговоры и пытаются выяснить, есть ли у стрелка заложники.

По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического ружья по воробьям.

Ранее 6 сентября сообщалось о стрельбе рядом со школой на Аэровокзальной улице. Учебное заведение закрыто на ремонт. Окрестности оцепили силовики.

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      Любовь Ширижик
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