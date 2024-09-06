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13:25, 6 сентября 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу с балкона россиянин попал на видео

В Красноярске пьяный мужчина устроил стрельбу из боевого ружья по автомобилям
Начало событий в новости Стрелявший рядом с российской школой забаррикадировался в квартире

В Красноярске устроивший стрельбу с балкона мужчина попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видеозаписи показано, как мужчина с ружьем стреляет с балкона пятиэтажного дома, а потом смотрит вниз.

По информации канала, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Он открыл стрельбу из боевого ружья по припаркованным автомобилям. Как заявили правоохранители, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что злоумышленник — 31-летний местный житель. Сейчас росгвардейцы ведут с ним переговоры и пытаются выяснить, есть ли у стрелка заложники. Он забаррикадировался в своей квартире и не открывает дверь правоохранителям.

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      Анна Габай
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