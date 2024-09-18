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13:23, 18 сентября 2024Экономика

Владислав Бакальчук с охраной попытались проникнуть в офис Wildberries

Wildberries: Бакальчук с охраной попытались «незаконно проникнуть» в офис
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытались «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов Двор». Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе компании.

Днем в среду, 18 сентября, возле офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» раздалась стрельба. Представители маркетплейса заявили, что в помещения фирмы попытался незаконно проникнуть муж основательницы Татьяны Бакальчук.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — пояснили в Wildberries.

В свою очередь, Бакальчук заявил, что напасть пытались именно на него, а он с коллегами приехал в офис для переговоров насчет остановки строительства складов. По его словам, в ходе перестрелки был ранен один из его сотрудников.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — уточнил он.

На фоне стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, расположенного поблизости бизнес-центра, были эвакуированы десятки студентов. Несмотря на опубликованные в соцсетях видео, представители вуза опровергли эвакуацию.

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      Вячеслав Агапов
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