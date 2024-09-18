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13:21, 18 сентября 2024Экономика

Владислав Бакальчук назвал стрельбу у офиса Wildberries провокацией

Бакальчук заявил о провокации в офисе Wildberries, куда он приехал на переговоры

Кадр: Forbes / YouTube

В офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве должен был состояться очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но произошла провокация. Об этом заявил РБК сооснователь компании Владислав Бакальчук.

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — цитирует бизнесмена издание. Бакальчук также пообещал оказать «всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт», добавив, что «ехал на мирные переговоры», но «в какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы» и был ранен один из его коллег.

В то же время в Wildberries заявили о попытке незаконного проникновения в офис компании. В компании указали, что правоохранительные органы приняли меры и ситуация сейчас стабильная. По данным Telegram-каналов, в результате произошедшей стрельбы троих мужчин получили ранения, а восьмерых задержали при попытке прорваться внутрь.

Между Бакальчуком и основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук сейчас идет бракоразводный процесс, который сопряжен с изменениями в структуре самой компании. Владислав Бакальчук в связи с этим заявил, что его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него.

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      Дмитрий Воронин
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