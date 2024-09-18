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12:52, 18 сентября 2024Силовые структуры

Восьмерых мужчин задержали при попытке прорваться в офис Wildberries в Москве

В Москве задержали восемь человек, пытавшихся прорваться в офис Wildberries

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве задержали восемь мужчин, пытавшихся прорваться в офис Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, неизвестные приехали к офису на Романовом переулке днем во вторник, 17 сентября. Там мужчины устроили дебош, пытаясь выяснить отношения по поводу помещений компании. В отдел полиции забрали самых буйных.

Ранее сообщалось, что неизвестные еще раз приехали к офису — они устроили стрельбу. Известно о троих пострадавших, работников эвакуировали. На месте работает полиция.

В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.

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      Илона Палей
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