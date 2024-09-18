В Москве в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries пострадал полицейский

Восьмерых мужчин задержали при попытке прорваться в офис Wildberries в Москве

Начало событий в новости Восьмерых мужчин задержали при попытке прорваться в офис Wildberries в Москве

В Москве в результате конфликта у центрального офиса Wildberries пострадал полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ему сейчас оказывают необходимую помощь в скорой.

Ранее сообщалось, что неизвестные приехали к офису в Романовом переулке днем во вторник, 17 сентября. Там мужчины устроили дебош, пытаясь выяснить отношения по поводу помещений компании. Известно о пострадавших. В отдел полиции забрали самых буйных. Всего задержали восемь человек. В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.

