Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 18 сентября 2024Силовые структуры

В результате конфликта у центрального офиса Wildberries пострадал полицейский

В Москве в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries пострадал полицейский
Начало событий в новости Восьмерых мужчин задержали при попытке прорваться в офис Wildberries в Москве

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

В Москве в результате конфликта у центрального офиса Wildberries пострадал полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ему сейчас оказывают необходимую помощь в скорой.

Ранее сообщалось, что неизвестные приехали к офису в Романовом переулке днем во вторник, 17 сентября. Там мужчины устроили дебош, пытаясь выяснить отношения по поводу помещений компании. Известно о пострадавших. В отдел полиции забрали самых буйных. Всего задержали восемь человек. В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Пашинян оценил агрессию в военных реформах Армении

      Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

      Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

      Украина выразит протест Польше

      Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

      В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

      Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше