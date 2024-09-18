Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

СКР возбудил дело по пяти статьям после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух и более лиц, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве. В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось.

После конфликта у головного офиса Wildberries в отделение полиции доставили около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчин за стрельбу из пистолета в сторону детского сада.