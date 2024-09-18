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16:06, 18 сентября 2024Силовые структуры

Увеличилось число жертв перестрелки у московского офиса Wildberries

В результате перестрелки скончался второй охранник офиса Wildberries в Москве
Начало событий в новости У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибший и раненые, среди них — бойцы ММА

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Второй сотрудник охраны компании Wildberries скончался от полученных ранений в результате перестрелки у московского офиса маркетплейса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Таким образом, число жертв вооруженного конфликта увеличилось до двух. Первым погибшим также является охранник офиса.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ранены трое. В их числе — бойцы ММА Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев.

После конфликта у головного офиса Wildberries в отделение полиции доставили около 30 человек. По факту произошедшего возбуждены дела по фактам убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оборота оружия.

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      Любовь Ширижик
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