У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибший и раненые, среди них — бойцы ММА

Бакальчук после стрельбы у Wildberries заявил, что у его людей не было оружия

Стрельба произошла днем у головного офиса Wildberries недалеко от Кремля. В результате ранения получили несколько человек. Кроме того, стало известно об одном погибшем — это охранник офиса компании.

По официальным данным, пострадали два человека, однако основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ранены трое. По другим неофициальным данным ранения получили более трех человек — среди них как минимум один полицейский. В числе раненых оказались бойцы ММА Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев.

Чичаев является чемпионом мира по тхэквондо, а Местоев — чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате.

Точная причина произошедшего на данный момент не установлена — у Бакальчук и ее супруга Владислава разные данные о случившемся.

Версия Владислава Бакальчука

По версии мужа основательницы компании, он вместе со своими сотрудниками пришел в офис на очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании. Однако на входе их встретили «непонятные люди в гражданском», которые отказывались пропускать Бакальчука и его спутников внутрь здания.

По его словам, «вооруженная провокация» была организована именно этими людьми. Он отметил, что «ехал на мирные переговоры», но «в какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы». В результате один из его коллег оказался ранен. «Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries», — сообщил он.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Версия Татьяны Бакальчук

По словам самой Бакальчук, ни о каких переговорах в этот день речи не шло.

Заявление о предполагаемых переговорах, по которым прибыла вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. (...) Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка Татьяна Бакальчук основательница Wildberries

В попытке захватить офис она, помимо своего мужа, обвинила Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. Первый является сооснователем Wildberries. Он покинул компанию весной из-за слияния с Russ. Бакин — бывший председатель совета директоров Wildberries Банка. Он был уволен. В пресс-службе Wildberries и Russ заверили, что стрельбу первыми открыли люди, пришедшие с Владиславом.

В полицию доставили 30 человек. Попытки незаконного проникновения были организованы в двух офисах

После конфликта у головного офиса Wildberries в отделение полиции доставили около 30 человек. По факту произошедшего возбуждены дела по фактам убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оборота оружия.

Романов переулок, где произошла стрельба, был перекрыт правоохранителями. Попытки незаконного проникновения, как сообщили в компании, были зафиксированы в двух офисах. «Это доказывает, что никаких переговоров не планировалось», — отметили в Wildberries. На работу сервисов, пунктов выдачи и логистических объектов ситуация никак не повлияла, заверили там.

Известно, что между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук идет бракоразводный процесс.