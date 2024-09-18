Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
3:1
Завершен
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Зенит
2:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Штутгарт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Милан
1:3
Завершен
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
14:06, 18 сентября 2024Спорт

В результате конфликта у офиса Wildberries пострадали бойцы ММА

В ходе конфликта у офиса Wildberries пострадал чемпион мира по тхэквондо Чичаев

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

В результате конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве пострадал чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чичаев становился мировым чемпионом в 2009 году на турнире в Малайзии. Также он дважды выигрывал чемпионаты Европы по тхэквондо.

Кроме Чичаева в ходе конфликта пострадал боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев. Он является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате.

Ранее сообщалось, что к офису компании в Романовом переулке в Москве днем во вторник, 17 сентября, приехали неизвестные. Там мужчины устроили дебош, пытаясь выяснить отношения по поводу помещений компании. Всего задержаны восемь человек. В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Пашинян оценил агрессию в военных реформах Армении

      Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

      Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

      Украина выразит протест Польше

      Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

      В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

      Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше