В результате конфликта у офиса Wildberries пострадали бойцы ММА

В ходе конфликта у офиса Wildberries пострадал чемпион мира по тхэквондо Чичаев

В результате конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве пострадал чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чичаев становился мировым чемпионом в 2009 году на турнире в Малайзии. Также он дважды выигрывал чемпионаты Европы по тхэквондо.

Кроме Чичаева в ходе конфликта пострадал боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев. Он является чемпионом России по всестилевому карате, вице-чемпионом Европы по карате.

Ранее сообщалось, что к офису компании в Романовом переулке в Москве днем во вторник, 17 сентября, приехали неизвестные. Там мужчины устроили дебош, пытаясь выяснить отношения по поводу помещений компании. Всего задержаны восемь человек. В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.