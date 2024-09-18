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14:45, 18 сентября 2024Силовые структуры

Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

Из-за стрельбы у офиса Wildberries один человек погиб и двое получили ранения
Начало событий в новости В результате конфликта у офиса Wildberries пострадали бойцы ММА

Фото: ТАСС

В результате стрельбы у центрального офиса Wildberries один человек погиб и двое получили ранения, кроме того, несколько человек задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, к выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания. Они проводят осмотр места. Среди пострадавших есть полицейские.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в результате конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве пострадали чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев и боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Местоев.

Инцидент со стрельбойпрокомментировала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заявила, что стрельба произошла при попытке захватить московские офисы компании.

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      Анна Габай
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