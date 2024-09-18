Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

Татьяна Бакальчук: в Москве пытались захватить офисы Wildberries

Стрельба произошла при попытке захватить московские офисы Wildberries, заявила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Так она прокомментировала произошедший в столице инцидент со стрельбой.

Бакальчук подтвердила информацию о трех раненых в результате событий, отметив, что речь шла о попытке рейдерского захвата и «никто ни о каких переговорах не договаривался».

Ранее ее муж (супруги сейчас разводятся), сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук, заявил, что приехал в офис Wildberries в Романовом переулке «на мирные переговоры» и «уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными, которые спровоцировали вооруженный конфликт». События он назвал провокацией.

По версии Татьяны Бакальчук, у офисов действовала «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина». Отмечается, что последние двое являются бывшими топ-менеджерами компании, покинувшими ее на фоне слияния маркетплейса с рекламной компанией Russ. «Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», — написала глава Wildberries.