Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы попала на видео

Конфликт со стрельбой у головного офиса компании Wildberries в центре Москвы сняли на видео очевидцы. Запись публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видны бегающие в помещении люди, слышны звуки стрельбы. Также конфликт вылился за пределы офиса на улицу.
Инцидент произошел в Романовом переулке. Все сотрудники компании были эвакуированы. Офисы перешли на дистанционный режим работы.
В результате стрельбы есть пострадавшие, один человек не выжил. К выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания.