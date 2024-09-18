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15:22, 18 сентября 2024Силовые структуры

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы попала на видео

Очевидцы сняли на видео перестрелку у офиса Wildberries в центре Москвы
Начало событий в новости Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

Конфликт со стрельбой у головного офиса компании Wildberries в центре Москвы сняли на видео очевидцы. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны бегающие в помещении люди, слышны звуки стрельбы. Также конфликт вылился за пределы офиса на улицу.

Инцидент произошел в Романовом переулке. Все сотрудники компании были эвакуированы. Офисы перешли на дистанционный режим работы.

В результате стрельбы есть пострадавшие, один человек не выжил. К выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания.

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      Любовь Ширижик
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