Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы попала на видео

Очевидцы сняли на видео перестрелку у офиса Wildberries в центре Москвы

Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

Начало событий в новости Один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы у центрального офиса Wildberries

Конфликт со стрельбой у головного офиса компании Wildberries в центре Москвы сняли на видео очевидцы. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны бегающие в помещении люди, слышны звуки стрельбы. Также конфликт вылился за пределы офиса на улицу.

Инцидент произошел в Романовом переулке. Все сотрудники компании были эвакуированы. Офисы перешли на дистанционный режим работы.

В результате стрельбы есть пострадавшие, один человек не выжил. К выяснению обстоятельств произошедшего конфликта подключился Следственный комитет (СК) России. Сейчас следователи работают внутри здания.