Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries на фоне увольнений

Муж сооснователя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав ответил на заявления своей супруги и рассказал, какие перспективы ждут компанию. Также он высказался о жене и совместном бизнесе.

По его словам, топ-менеджмент Wildberries, который поддержал слияние маркетплейса с крупнейший российским оператором наружной рекламы Russ (РВБ), был уволен.

Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные Владислав Бакальчук Сооснователь маркетплейса Wildberries

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бакальчук развеял главный миф о создании маркетплейса

Бизнесмен признался, что не жалеет ни о том, что сосредоточился на совместном бизнесе, ни о том, что многие годы работал в тени супруги. По словам Бакальчука, для него всегда была важнее семья, а не громкие заголовки о том, что компанию якобы в одиночку основала его супруга. Он подчеркнул, что они основали Wildberries вместе.

Статус «Основательница Wildberries» всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении Владислав Бакальчук Сооснователь маркетплейса Wildberries

Вспоминая о создании компании, он рассказал, что вместе с Татьяной принял решение сосредоточить усилия на Wildberries. Предприниматель сместил фокус внимания со своей IT-компании на маркетплейс. По его словам, за 2008-2010 годы они вложили в интернет-магазина 12 миллионов рублей, что дало мощный толчок к развитию.

Он отметил, что история про то, как Татьяна в декрете с капиталом в 700 долларов якобы смогла открыть компанию и стать миллиардером, очень красивая. Однако тогда супруги не считали, сколько именно средств вложили в бизнес. Бакальчук подчеркнул, что деньги на развитие Wildberries брались из общего семейного бюджета.

Сооснователь Wildberries призвал жену к разговору с глазу на глаз

Кроме того, Бакальчук, говоря о бракоразводном процессе, призвал жену к диалогу. По его мнению, семье было бы легче пройти сложившуюся ситуацию, поговорив «как взрослые люди — лично, с глазу на глаз».

Он добавил, что не хотел бы делиться деталями о том, как тяжело развод между ним и Татьяной переживают их дети. Однако Бакальчук добавил, что девочки путешествуют и стараются отвлечься, а младшие сыновья окружены заботой и вниманием, нянями и занятиями. Бизнесмена также радует более частое общение супруги с детьми в последнюю неделю. Всего в семье Бакальчук семь детей: двойняшки, появившиеся на свет 2021 году, два сына и три дочери.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бизнесмен вновь заявил, что с его супругой «происходит что-то странное». По мнению Бакальчука, на нее явно кто-то воздействует, поскольку Татьяна, с которой он прожил около 20 лет, «никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети».

Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь. Владислав Бакальчук Сооснователь маркетплейса Wildberries

О бракоразводном процессе в семье основателей Wildberries стало известно 23 июля. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и заявил о попытке рейдерского захвата компании. Он пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

Бакальчук представила свою версию событий и рассказала, что у нее и ее детей все хорошо, в то время как муж вводит людей в заблуждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — утверждала она, указывая, что все изначально было согласовано с Владиславом. По ее словам, в семье начались проблемы еще задолго до сделки с Russ.

Помимо этого, она прояснила ситуацию с продолжением работы компании. По заверениям Бакальчук, Wildberries будет работать «так же, как и всегда».

Также основательница маркетплейса ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате фирмы. «Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден», — заметила она.