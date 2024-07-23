Сооснователь Wildberries заявил о рейдерском захвате компании

Сооснователь Wildberries Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании. О разговоре с ним в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бакальчук рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. По словам сооснователя, они обманули его супругу, после чего та ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее.

Кадыров напомнил, что еще в июне маркетплейс объединился с компанией Russ Outdoor, при этом доли обоих предприятий в бизнесе были примерно равны.

«Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левона и Роберта Мирзоянов, а также нескольких известных кавказцев», — прокомментировал данный случай глава региона.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию из-за конфликтов. Было отмечено, что главной причиной всех ссор стали разногласия между владельцами и их подчиненными в вопросе прав и обязанностей внутри компании.